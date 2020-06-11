美國新冠肺炎確診人數北京時間今天突破了200萬、死亡累計11.2萬人後，大陸媒體網紅胡錫進發文表示，美國領導人從未達過歉意，總統川普還在為股市歡呼、吹噓防疫的「偉大成績」，蓬佩奧還在頌揚美國多麼了不起，「臉皮真是比中國的城牆還厚」。

在《環球時報》擔任總編並在網上擁有高達2200萬粉絲的胡錫進在微博發文說，在美國新冠確診突破200萬的特殊時刻，美國領導人沒有做出一個專門的表示，當然更沒有表達歉意。還記得大陸每天確診3、4千人、死100多人的疫情高峰時期的情形嗎？當時整個國家動員了起來，保護人民的生命和健康成為了國家第一目標。那時疫情重點地區不斷有官員被撤職，防控即使取得了進展，國家哪敢輕易使用「拐點」這樣的詞來描述局勢？

但是，人們從美國政府那裡一路聽到的全是「成績」、「偉大的成績」、「最偉大的成績」。確診病例以百萬計，那是因「美國的檢測能力最強」；死11萬多人了，那是因為「避免了死100萬到200萬人」的成果。美國流行病學家福奇曾預測，美國要死10萬到20萬人，這個可怕的數字已經在被驗證，而且最終可能被突破。

胡錫進指出，美國股市上漲和死亡人數上升的消息同時傳來時，我們從美國總統那裡看到的是興高采烈。股市上升當然是好事，但他們能夠分出一點同情心給那些繼續被感染和死亡的弱勢群體嗎？

胡錫進表示，大陸面對不講人道主義、野蠻的美國等資本主義國家打交道，它們有一種終極的貪婪和不管不顧。在人命的問題上都不講常理，而且能夠做到忽悠民眾，形成「死一些人不算啥事」的公共輿論，讓社會達爾文主義的旗幟公開飄揚，那麼在大陸的問題上，他們撒謊，煽動極端情緒又會是多麼容易。

一個感染了不到10萬人並有效阻止了病毒傳播的國家，與一個感染了200萬人而且政府振振有詞的國家，價值差異註定很大，溝通很難。美國國務卿星期三又吹上了，美國多麼特別，多麼了不起。臉皮真是比中國的城牆還厚。大陸要有思想準備，來自美國的麻煩還多著呢！

(中時電子報)