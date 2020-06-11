高雄市長韓國瑜被罷免後，預計明天解職。代理市長將由在陳菊時代曾任高雄市副市長的楊明州接任。有網友酸說，「又是菊系，真巧啊！」

楊明州畢業於成功大學土木所，1984年進入高雄市政府服務，歷任工務局工程科科長、建管處長、養工處長、工務局副局長、局長、市長室參事。後來擔任過陳菊時代的副市長、韓國瑜時代的秘書長，工程專業背景與行政歷練完整豐富。

高雄市藍綠議員也都認為，楊明州對高雄市政了解程度，絕對比空降人選更能勝任。

PTT網友則認為，「起碼確定明天會更好，準備起飛。」、「又是菊系，真巧啊！」、「笑死，內鬥贏了。」、「又是菊系人員，慘了！」、「阿菊回來了。」、「新潮流捲土重來。」、「要陳其邁專心在補選上，看不懂嗎？」、「夠中立」、「藍綠通殺這步厲害～反正陳其邁躺著選。」

不過也有網友認為，「這個算啥菊系，就是個很老的行政官而已。」、「干陳菊屁事」、「甚麼都可以怪陳菊耶，笑死。」

(中時電子報)