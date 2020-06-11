台灣目前有六個直轄市，除了最原本的台北、高雄外，近年來新增新北、桃園、台中、台南等四都。對此就有網友發問「六都要踢一個會踢哪個」，引發熱烈討論，其中桃園、台南更屢遭網友點名，直說根本與其他幾都不同等級。

網友在PTT八卦版發問「台北，新北，桃園，台中，台南，高雄」如果現在六都要踢掉一個，哪個最應該被踢掉？引發鄉民熱議，討論高達30多頁。

不少鄉民紛紛表示：「當然是台南，根本鄉下」、「桃園，除了機場外沒啥好說嘴的」、「完全不懂台南哪來的資格升直轄市」、「覺得新竹都比台南有資格」、「當然是台南，台南根本硬湊，靠著文化古城名號上位」、「台南，人口交通全輸」、「桃園跟台南都該踢」、「我台南人也覺得台南該被踢」、「台南跟桃園有夠難選」、「我桃園人看到別的直轄市真的不懂我們怎麼進的」、「台南就政治因素變直轄的」、「台南存在感真的低，也沒什麼大型建設」、「桃園啊，根本半個東南亞」。也有鄉民看到推文後打趣說：「竟然敢點桃園，王浩宇快出來告啊」。

(中時電子報)