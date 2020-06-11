(23：00 更新內文)美國聯準會(Fed)公布6月利率決策會議，指出未來經濟前景仍不樂觀，未來利率仍維持在0~0.25%之間，直至2022年，近期所累積的市場樂觀情緒一掃而空，美期指盤前大跌逾900點，國際油價也大跌近7%，美股周四(11)開盤大跌707.48點，以26,282.51點開出，隨後跌勢擴大超過千點。

截至台北時間11日晚間11點00分，道瓊指數下跌1016.5點或3.77%、暫報25944.5點；標普500指數下跌98.62點或3.10%、暫報3087.38點；那斯達克指數下跌192.50點或1.91、暫報9894.75點，那指從歷史高點回落、失守萬點。台積電ADR股價下跌1.61 美元或2.80%、暫報55.94美元。

布蘭特原油期貨每桶下跌2.95美元或7.55%、暫報38.78美元；紐約西德州原油(WTI)7月交割期貨每桶下跌3.19美元或8.06%、暫報36.41美元。

Fed重申，美國經濟受到新冠肺炎疫情，依然面臨「龐大風險」，美國今年GDP成長率將萎縮6.5%、年底失業率9.3%美國上周初領失業金人數150萬人，雖呈現近2個月連幾周降幅，但仍無法阻擋外界對於新冠肺炎疫情衝擊經濟的憂慮。

(中時電子報)