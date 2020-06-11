愛國者天弓三型增程飛彈

繼4月分國防部中科院試射飛彈後，11日晚間中科院又再度於屏東九鵬基地及台東成功海邊發射飛彈，疑似為愛國者及天弓三型增程飛彈，但現場中科院人員口風相當緊不願透露任何消息，僅表示「支持國防，愛我們國家」。

4月9日晚間8點國防部中科院在九鵬基地及成功海邊試射飛彈，有消息透露疑似為雄二E增程巡弋飛彈，但中科院對此均不願意證實，此次試射飛彈，疑似為愛國者及天弓3型增程飛彈。

11日晚間8時許台東成功鎮基翬漁港附近響起刺耳聲，隨即飛彈化作1道火焰拖著長長的黑煙飛向天際，約20秒後就消失在天際；同時間在屏東九鵬基地也發射出飛彈。

中科院今天動員近百專家在現場觀測，禁止民眾靠近，過去中科院每年都會有1至2次相同的飛彈發射，通常發射的都是愛國者飛彈和天弓飛彈，現場工作人員低調不願透露任何飛彈消息，僅表示「支持國防，愛我們國家」。

有軍事專家表示，發射飛彈有可能是中科院正在進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈，從台東升空愛國者或弓一、弓二靶彈，並從屏東九鵬基地發射弓三攔截。

(中時 )