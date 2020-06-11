臺灣產險原任總經理宋道平於6月12日任期屆滿退休，臺灣產險董事會日前已通過該公司執行副總經理陳昭鋒6月13日起升任總經理，該人事案惟須待主管機關核准後生效。

臺灣產險表示，該人事案若生效日前，尚未經主管機關核准，原總經理任期將延長至新任總經理經主管機關審查合格充任之日為止。

(工商 )

#總經理 #臺灣產險 #主管機關 #陳昭 #人事案