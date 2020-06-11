蔡承翰、郭雅茹參與民視金鐘好戲《無主之子》演出，今年23歲的郭雅茹是台越混血，初次受邀戲劇演出，戲裡她得說大量越式中文，她回憶國中時回台灣唸書，因為口音被同學霸凌取笑，讓她決心要改掉，如今竟有機會可以在戲劇中重現越南口音。

為此開拍前一個月每天都拉著媽媽講話，平常生活日常也是帶點越南腔來生活，她笑說有一次去超市買東西，遇到越南籍的員工協助結帳，結果店員還反問他中文去哪學的，讓她直說「我這樣應該是成功了吧！」

蔡承翰、郭雅茹10日上梵緯老師的直播節目中，演出《我的老師叫小賀》劇中叫賣哥的蔡承翰，也在節目重現經典橋段，讓老師驚喜連連直說「太可愛了」馬上邀約下一次工作。還是大學生的蔡承翰在劇中演出林孫昱豪的兄弟，爸爸收留他一起長大，讓蔡承翰感觸良多，表示社會上確實有很多「無主之子」，希望透過戲劇，讓更多人可以對地球的一份子伸出援手。

蔡承翰跟郭雅茹為宣傳《無主之子》現場示範「交杯粽」。（民視提供）

兩人在節目學包粽子搶先過端午節。節目一開場梵緯老師就先送上肉粽預祝兩人演出的民視金鐘好戲《無主之子》能夠收視高中。這一次兩人在節目中要先學會包粽子，通過老師的認證才能宣傳戲劇，讓第一次包粽子的兩人十分緊張，頻頻掉餡，現場笑料百出。

蔡承翰說自己非常喜歡吃肉粽，尤其是南部粽，肥而不膩加上蛋黃，他說自己可以吃到五顆！只是愛吃肉粽卻沒有機會學習怎麼包，他說很開心這一次在節目中學到包粽子技巧，讓熱愛嚐鮮的他說要在家DIY，把自己愛吃的肉鬆、香腸等食材包進去。

郭雅茹表示越南的端午節是5/5，只是當地的粽子是甜的，第一次在台灣吃到肉粽，讓她驚艷不已，直說台灣真的是天堂的美食，她透露自己曾經一餐吃到三顆肉粽，被媽媽制止。郭雅茹表示新住民在台灣逐漸有受到關注，霸凌情況也少很多，希望大家看了戲劇《無主之子》，可以對新住民伸出援手。

(中時 )