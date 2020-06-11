建築師潘冀（右）十一日到台中市建築經營協會大師講座，暢談「人本建築的實踐旅程」。（盧金足攝）

全球自行車產業領導品牌巨大集團全球營運總部正式進駐中科台中園區，營運大樓以及自行車文化探索館成為中科園區嶄新地標，出自建築師潘冀的設計。（盧金足攝）

建築師潘冀在台中市的亮點作品國立公共資訊圖書館，這座是代表性建築物，不只典藏圖書，更是市民生活的大客廳。（盧金足攝）

台灣建築界第一位獲得美國建築師協會頒授院士榮譽的建築師潘冀，十一日受邀出席台中市建築經營協會大師講座，分享以「人本建築的實踐旅程」為題的演講，四十年執業經驗，工作團隊從當初三個人，到現在三百人的龐大陣容，受矚目的作品包括國立公共資訊圖書館、台積電十五廠、台中一中校史館，及位在中科園區的巨大集團全球營運總部，疫情漸緩，吸引建築相關成員踴躍參加，親炙大師風采，與珍貴的創作經驗與理念。

台中市建築經營協會理事長邱名仕在新冠肺炎疫情期間，以防疫優先下，突破各種傳播平台，讓會員每月的充電盛會不間斷，強調無論以何種方式舉辦，每一位會員們皆全力配合、落實相關防疫規定，學習的心情與距離不受限制。

今日登場的大師講座，請出台灣建築界重要的推手潘冀，暢談人本建築精神，當年從零開始，現在成為建築巨擘，走過建築旅程的挑戰，終致迎來繁花盛開。

潘冀說，在美國讀書、工作十二年後回台，至今近四十年歲月，以專業的建築訓練，完整回台實現，憑著專業獲肯定，沒有家庭背景，也不善於應酬，但與會者都深有所感，他以建築作品的強大能量，建立自己在建築界的權威地位。

快四十年的時間，共累積七百多件作品，潘冀表示，很多作品獲國內外獎項肯定，建築師傳承一代又一代，他希望多培養年輕人，提出關懷地球、關懷環境理念付諸於建築的多元使用，他近來完工的大作，全台規模最大的巨大集團營運產業，成功打造企業旗艦總部與自行車博物館。

巨大生產的自行車是台灣之光，潘冀指出，巨大的捷安特品牌不只宣導自行車、銷售產品，更是融入生活之中，騎自行車為環保交通工具，歷經比圖獲選，團隊腦力激盪脫穎而出，設計時即針對自行車為流暢交通工具，流動感讓人輕鬆，最後呈現在建築物獲青睞 。

這座新完工的作品，全球自行車產業領導品牌巨大集團全球營運總部正式進駐中科台中園區，十五層營運大樓以及自行車文化探索館成為中科園區嶄新地標，出自潘冀的設計，他說，該總部曲線的外觀，施工上挑戰多，也是建物設計迷人之處。

潘冀直言，設計創作較以自我為中心，但建築和人最直接有關，需要人文藝術與環境結合，即使一棟建築蓋在都市任何地方，使用的還是以人為主，不能只是自我感覺良好的自我渾灑，應該和常民文化相連結。

他在台中市的亮點作品，包括國立公共資訊圖書館，這座是代表性作品，已成為市民生活大客廳，大家使用的很自在、很享受，潘冀強調，建築就是要有人氣要活用，才不會變成蚊子館。

幽默又有智慧的潘冀也特別介紹《六月號ta台灣建築雜誌》，由他督導以「建築的專業、傳承與永續」為主軸，邀請國外知名的事務所，分享他們在國際舞台及台灣的設計經驗，「一位相信建築的夢想，來自深厚基本功的建築師。」他藉由精闢講座與豐富內容的雜誌分享建築人珍愛土地、關懷環境的心路歷程。

邱名仕表示，這場大師講座報名熱烈，演講後會員交流經驗，意猶木盡的討論，以跨界互動與世代交替的角度，與台中好朋友分享工作經驗，讓演講呈現更豐富的多樣面貌。

(中時 )