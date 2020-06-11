韓國瑜在活動過程中一度落淚。(擷取自中時電子報影片畫面)

高雄市長韓國瑜遭到罷免後，將於12日卸除市長職務，日前他在臉書上號召支持者在今日下午來到鳳山行政中心外的草地,活動進行過程中韓國瑜一度以手帕拭淚。網友見到此景不禁高喊，市長不哭，我們在中華民國等你。

韓國瑜在今(11)日下午5點多左右抵達活動會場，現場由前高雄市新聞局長王淺秋主持活動進行，一開始韓和市府團隊手持白玫瑰，向已故高雄市議長許崑源默哀致意，並在過程中一度落淚，之後是由高雄市的3位副市長和韓國瑜輪流致詞，韓國瑜也在最後高喊，高雄加油、台灣加油、中華民國加油。

韓國瑜的表現也感染不少網友，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》表示，市長不哭，記得我們在中華民國等你！大家現場一聲聲的加油，你聽見了嗎？我們不害怕失去高雄市長，我們害怕的，是失去韓國瑜；我們害怕的，是從此正義之聲不再被聽見，我們哭腫了雙眼，不只是捨不得你，更是捨不得最優質的市府團隊離開。韓市長，不要忘記我們在中華民國等你！

網友們也留言相挺，「不要哭市長，您是英雄，您是君子。我們會等您，我們會永遠支持您。」、「清廉的好官，我們永遠支持您」、「最捨不得韓市長的團隊」「我好難過！下午的離別音樂會，再次見證韓國瑜的格局及高度，韓總，永遠挺你」。

(中時電子報)