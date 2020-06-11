美國芝加哥的西北大學紀念醫院，11日宣布對一位新冠肺炎病患，成功移植雙肺，寫下先例。對肺部功能因為新冠肺炎嚴重毀損的病人來說，這項手術無疑為他們帶來一線生機。

院方表示，病患是一名20多歲的西裔女性，她安裝呼吸器和葉克膜已6周，多日以來，她不但是新冠加護病房區病況最嚴重的患者，甚至可能是全院最病重的病人。

但接受移植的前提，是她的新冠病毒檢測須為陰性。為此醫療團隊必須日夜快速反應，幫助她增氧，並確認其他器官健康到足以撐過手術。

該院的肺部專家馬爾辛醫師說，最令人興奮的時刻之一，便是病患首度傳來新冠陰性，這是她夠格接受救命手術的第一個訊號。

到了6月初，她的肺在新冠病毒摧殘下，出現無可逆轉的損害，代表她的肺已驚無法修復，移植成為活下去的唯一選項。醫師立刻把她列名雙肺移植的等候名單上，等到最後一次新冠病毒檢測又是陰性，48小時後，女子進行移植手術。經過10小時，手術順利完成。

胸腔外科暨外科主任巴拉特（Ankit Bharat）表示，該院為美國醫療體系第一個為新冠肺炎痊癒患者，成功進行肺臟移植手術的醫院，「我們想讓其他移植中心了解，雖然這些病患的移植過程非常艱辛，但也能安全完成，並提供病重的新冠肺炎患者另一個存活的選項。」

(中時 )