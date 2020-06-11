林志穎媽媽回憶自己一人在家生下林志穎的情形。（圖／翻攝自微博）

不老男神林志穎帶著老婆陳若儀和媽媽出演大陸真人秀節目《婆婆與媽媽》，曝光一家人日常生活，最新一集中，三人聊到林志穎是在客廳出生的情況，讓林媽媽回想起當年一個人生產辛酸，不禁感嘆：「我們兩個很幸運都活下來了」。

節目中，林志穎問媽媽自己為何是在客廳出生，勾起林媽媽回憶，激動說「因為來不及啊」，並還原那天是風雨交加的日子，自己原本在打電話，突然感覺不對勁，就生下孩子了，林志穎出生後哇哇一直哭，她也一直叫不敢起來，後來只好再打給護士，對方只安撫她「妳都不要動，我們馬上到」，沒想到一等就是40分鐘。

林媽媽感慨稱母子倆都幸運活下來。（圖／翻攝自微博）

林媽媽表示很多人生出來都是先看到醫生跟護士，只有林志穎是第一眼就看到媽媽，接著一把抱住兒子，說：「所以你孝順我是應該的，我們兩個都很幸運，都活下來…」，回想當年一個人在家裡自己生小孩，林媽媽感慨幸好命大，也因為有如此經歷，林媽媽在每個媳婦要生的時候，都會特別叮嚀兒們不可以不在。

(中時電子報)