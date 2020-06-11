明(12)日隨著菲律賓東方熱帶性低氣壓由南側通過呂宋島而後進入南海，最快明晚或周六(13)可能發展成今年2號颱風「鸚鵡」，受外圍水氣和東南風影響，迎風面的花蓮、臺東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，明天天氣仍屬炎熱，氣象於已針對花蓮縣縱谷、台南及高屏替地區發布高溫警報。

氣象局預報員劉沛滕表示，氣象局晚間8時已將熱帶擾動升格為熱帶性低氣壓，明天將通過呂宋島並於晚間進入南海，周六低氣壓中心進入南海將有機會發展成今年第2號颱風「鸚鵡」，目前仍在持續觀察，不過行徑路線朝西北往香港前進，對台灣影響並不大。

劉沛滕指出，受熱帶性低氣壓外圍水氣影響，加上東南風帶進水氣，今晚到周日(14)迎風面的花蓮、臺東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，屏東及高雄地區也有局部性降雨機率，其他地區以午後雷陣雨為主。

另外氣象局針對明日中午前後花蓮縣縱谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，而高雄市、屏東縣地區，臺南市近山區或河谷為黃色高溫燈號，請民眾留意。

(中時 )