美國聯準會（Fed）召開為期2天的決策例會後決議按兵不動，但主席鮑爾警告，新冠肺炎疫情將對美國經濟帶來長遠的損害，勞動市場可能好幾年都無法復元，Fed將持續以超寬鬆的貨幣政策支持經濟，2022年前都不會升息。

受到鮑爾對經濟前景發表偏空的評論，加上第二波疫情蠢蠢欲動的利空打擊，美股周四應聲重挫，道瓊工業指數開盤跳空開低跌逾800點或3.1％，報26,166點，標普5百與那斯達克指數分別大跌2.6％與2.1％。

國際油市也是一片低氣壓，倫敦布蘭特原油期貨重挫5.6％，失守40美元大關，來到39.42美元，紐約指標期油更暴跌7％，每桶報36.54美元。

Fed決策機構聯邦公開市場委員會決議基準利率不變，聯邦基金利率維持在0到0.25％之間。Fed在3月初的例會就將基準利率降到近乎零的超低水位，追平2008年金融危機期間一樣的水準。

由於爆發新冠肺炎疫情，Fed看衰美國今年經濟表現，估計全年將萎縮6.5％，明年可望強彈5％，2022年則成長3.5％。

Fed表示，將持續量化寬鬆（QE）措施，購債規模目標為每月斥資800億美元購買美國公債，以及400億美元買房貸抵押證券。目前Fed的資產負債表規模已暴增至逾7.2兆美元。

不過，鮑爾在會後記者會上指出，疫情將對美國經濟帶來長遠的損害，企業與消費者行為將因此改變，勞動市場可能需要好幾年才會恢復。

鮑爾還強調，「我們並沒有想要升息，我們甚至連想都沒有想，我們當前思考的重點就是對經濟提供支撐。」

Fed決策聲明亦表示，「決策委員會料將一直維持基準利率目標區間不變，直至委員會已有信心經濟將度過最近的危機，並且走上達到充份就業與物價穩定目標的正軌。」

根據Fed內部官員的預測，聯邦基金利率一直到2022年都將維持在0到0.25％的區間，長期基準利率將落在2.5％左右，今年全年失業率將達到9.3％，明後年分別降到6.5％與5.5％，通膨率今年將降到0.8％，明後年分別回升至1.6％與1.7％。

(工商 )