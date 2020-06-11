壽險業逐步走出淨值風暴。金管會主委黃天牧及保險局長施瓊華11日透露，到目前為止壽險公司淨值比不到3％的公司，只剩下一家，即宏泰人壽仍在努力中，另外如新光人壽投資性不動產採市價，已進入淨值，三商美邦人壽及中華郵政亦因資本市場回升，淨值回穩。

外傳新光人壽淨值比不足，投資又再踩雷，即手中國外債券信評被降評，對此新壽強調，4月底淨值就已回升280億元，金融資產價值上升1,200億元，淨值比就已回升到3.2％，同時新光金6月底將增資新壽30億元，且新壽已向金管會申請投資性不動產續後用公允價值評價，將有468.6億元可強化淨值。

同時新壽對踩雷有四大澄清，一是投資海外債券都是美元計價、匯率風險可控；二是大部分是投資國外政府公債，信用風險有限；三是大部分債券是帳列攤銷後成本（AC），不影響淨值，且到目前為止仍有大量的未實現評價利益；四是對於新興市場債券的展望，到今年第一季，部分壽險公司仍在增加投資，顯示業者對新興市場債券的看法依然正向。

新冠肺炎造成資本市場波動，今年3月不僅國內外股市大回檔，債券市場也出現信用風險升高，壽險公司等於股債價格雙跌，淨值一個月就減少逾5千億元，新壽、三商美邦人壽、中華郵政壽險部淨值低於3％，宏泰人壽則低於2％。

金管會表示，淨值比要連續兩個半年不達標，才會採取行政措施，去年底所有壽險公司淨值比都逾3％，等於今年6月底才是第一期，若淨值都低於3％，最快2021年3月底之後，金管會才會採取行動。同時因為股債回升，目前只有宏泰人壽仍在努力改善淨值當中，其餘公司目前淨值都在3％以上。

第二是若壽險公司投資債券評等被調降，導致投資到非投資等級或超過投資限額，有六個月時間改善，若半年無法改善則要報金管會提出改善計畫，保險局表示，目前無公司必須提報計畫。

三是儲蓄型保單會讓保費快速累積，不利接軌IFRS17，因此必須改善商品結構，但並沒有要求壽險公司停售儲蓄型保單，不會影響業務員生計及保戶投保權益。

(工商 )