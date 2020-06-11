台灣高科技產業建築設計泰斗－潘冀建築師，今（11）日以「人本建築的實踐旅程」為題演講時直言，台灣的建築在世界能見度不高，但台灣的建築真的很密集，「建築業卻未著墨於傳承，尤其是知名建築師都沒有傳承」；這波疫情讓大家體會到，資源被濫用了，建築業使用太多資源，「我們要檢討是否浪費資源，利用設計關懷地球、讓都市與環境更友善，讓建築做出有限的貢獻。」

「建築原本就是為人而蓋的，所以要從人的角度融入人文、藝術、對人的關懷…」。潘冀建築師規劃設計的台中市南區、充滿設計感的「國立公共資訊圖書館」，「國資圖可不是蚊子館，單月平均可吸引13萬人次進來看書！」

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，深受業界喜愛的「大師講座」，今日邀請到台灣建築界重要的推手、亦是第一位獲得美國建築師協會（A.I.A）頒授院士（FELLOW）榮譽的潘冀建築師，邀請台中建築同業享受這場講座、一同浸潤於融合人文關懷、科技工藝的構築哲詩。

潘冀在美國從業12年後，準備將國外專業的建築設計養成貢獻給台灣，1981年創業時只有3個人，歷經近40年的努力，經營團隊已擴展到300人，前後接獲700多件作品，其中約有80件作品獲得各種建築大獎的肯定。

潘冀闡述團隊秉持著服務人群、環境和諧的理念，從台灣在地的建築創作中，融合人文關懷與科技工藝，為環境留下友善的足跡，台中地區的作品包括「國立公共資訊圖書館」、「台積電十五廠」、「台中一中校史館」。

潘冀提到今年初啟用、位於中科園區的「巨大集團全球營運總部」，結合台中知名的自行車產業文化，以「品牌構築」的角度切入，經由建築設計來塑造企業形象的品牌價值，展現從「產品行銷」提升至「文化構築」的層次中，建築需要面對的多元議題與挑戰。

潘冀的砌磚哲學，幻化為多本著作出版，包括「人生基本功」、「人本建築」、「六月號ta台灣建築雜誌」等暢銷書籍；其中，「人本建築」一書藉由專業評論、教授訪談以及經典作品之論述，從跨越37年的建築作品中看見潘冀建築師的設計理念、經驗傳承與未來視野。

而「六月號ta台灣建築雜誌」由潘冀督導，以「建築的專業、傳承與永續」為主軸，邀請國外知名的事務所，分享他們在國際舞台及台灣的設計經驗，內容發人深省，值得再三品味。

「一位相信建築的夢想，來自深厚基本功的建築師。」潘冀分享建築人珍愛土地、關懷環境的心路歷程。演講後討論熱絡，以跨界互動與世代交替的角度，與台中好朋友分享工作經驗，讓這場演講呈現更豐富的多樣面貌。

(工商 )