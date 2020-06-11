元大銀加入行動支付再有新行動。元大銀11日指出，將以參加「台灣行動支付APP」來加入HCE行動信用卡行列，綁定元大銀信用卡，除可獲得限量全家便利商店咖啡外，並將國內消費現金回饋拉到最高2.2％。

依主管機關統計，國人對行動支付接受度極高，去年（108年）行動支付總交易額已突破千億元，加上防疫期間無接觸支付正夯，元大銀行亦趁勢推出HCE行動信用卡，即日起至今年底，透過「台灣行動支付APP」掃碼結帳，除享原有信用卡消費回饋外，再加碼1％回饋，以鑽金卡為例，國內消費最高可享2.2％現金回饋。

元大銀進而指出，上述可使用的通路，已包括各大百貨公司，如台北101、新光三越、太平洋SOGO百貨、和大潤發、家樂福等超市，以及康是美、屈臣氏、台灣大車隊等，直接用「感應式」零接觸完成付款。

不過元大銀行也特別提醒申辦卡友，使用元大HCE行動信用卡付款千萬別設定「懶人密碼」，以免手機遺失遭有心人士冒用，造成損失；另一方面為了讓持卡人更放心使用卡片，元大銀行也多加一層防護提「失卡有保障」服務，萬一失卡只要來電辦理掛失手續，即可免除掛失後一切冒用風險。

(工商 )