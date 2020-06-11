美國非裔男佛洛伊德之死掀起對種族歧視的反思，如今抗議浪潮也燒到大航海探險家哥倫布的雕像，全美已有多座城市的雕像被毀，位於波士頓的哥倫布雕像還被「斬首」，抗議者聲稱是要為美洲原住民討公道。

近年來，美國民間掀起了一波反哥倫布，支持原住民權利的風潮。一些人認為哥倫布抵達美洲，意味著對美洲原住民野蠻、殘酷大掠殺的開始。近期在抗議大潮之下，許多美國民眾也在網上發起了拆除哥倫布雕像的請願活動。

先前，西班牙巴塞隆納也有左派議員提議，將市內知名地標哥倫布雕像撤換。該議員表示「發現」美洲的哥倫布背後代表當時西班牙的帝國主義心態和販賣奴隸，繼續立為地標實在不妥，雕像應該改為當地的美洲土著（indigenous peoples of the Americas）或被帶回歐陸的土著才對。

另外，10月的第二個星期一是美國的聯邦法定假日「哥倫布日」，多數銀行、公立學校於該日放假，但各州的法律不同。近年因為反對種族主義和轉型正義的聲音高漲，很多美國城市不再紀念哥倫布日，改為慶祝原住民日，以紀念原住民對美洲的貢獻。

哥倫布日是美國於1792年首先發起的，這一年正是哥倫布發現美洲三百周年。打贏美國獨立戰爭的美國人希望擺脫殖民地對英國的文化認同，設立哥倫布日有助於美國人增強自己的國家認同感。

(中時 )