台南博物館節系列活動「博物館行動攤車」，首波活動集結22館及5組「台南柑仔店」行動特展，6月13、14日在南紡購物中心1F時尚廣場登場。(曹婷婷攝)

台南博物館陪你迎接防疫新生活！台南首創、深受大小朋友喜愛的台南博物館節系列活動「博物館行動攤車」，首波活動集結22館及5組「台南柑仔店」行動特展，6月13、14日在南紡購物中心1F時尚廣場登場，黃偉哲也感謝南紡購物中心連續4年讓博物館攤車走進商場，邀全國大小朋友逛攤車認識台南文化內涵。

黃偉哲表示，國內新冠疫情漸趨緩，展開新防疫生活同時也逛逛台南主題眾多博物館，來趟知識充電之旅。以往，民眾要一次飽覽台南市57個公私立博物館暨地方文化館所，必須花好幾天時間，文化局首創從2017年起整合所有館舍，，以「博物館走出圍牆」概念，主動深入人群，每年博物館節期間將博物館以行動攤車形式，走入人群，彰顯大小館舍攜手合作打團體戰的能量，讓市民一次飽覽22館舍精華。

除了22輛各館舍濃縮精華的行動攤車之外，今年還有5組以傳統「柑仔店」為主題的行動特展，以台南人寫台南史為出發，由成功大學歷史系教授謝仕淵帶領成大學生和新營高中、土城高中、志工及地方館舍訪問台南市11家傳統柑仔店（雜貨店），看台南各地的常民文化生活與歷史演變，用不同的方式認識台南，未來也將在台南歷史館中展出，而行動攤車則以濃縮內容呈現台灣農村社會的百貨行。

土城高中陳毓茹來自一家經營超過3代的柑仔店，從小習以為常、店裡常見附近居民拿來的農漁產加工品，經過這次訪談才知背後是社區居民互動的獨特人情味，希望藉由攤車讓更多人感受隱藏在柑仔店的人文風景。

「2020台南博物館節－博物館逛大街」首場將於本周末13、14兩日上午11時至下午5時在南紡購物中心1F時尚廣場登場。7月11日也將開至新營文化中心參與「2020夏至藝術節」，讓雲嘉南的朋友一次盡覽大台南22個博物館舍的精華及台南柑仔店奧妙。

(中時 )