全球晶圓代工龍頭台積電10日公告5月合併營收938.19億元，月減2.3％、年增16.6％，今年前5月合併營收達5,004.18億元，年增33.9%。資深分析師陸行之在臉書上表示，台積電5月營收明顯低於市場預期，但要與上季相比，6月要大增25%，年增37%，並創下歷史新高才能符合市場預期，不知道是哪幾個厲害客戶下單才能達到。

陸行之表示，台積電若要符合市場預期與公司目標，需要達到以上條件，並創歷史新高才能符合市場及公司預期，但台積電在股東會說第二季度，全年營收增長、全年資本開支都會符合之前預期。在疫情還在全球擴大，美國種族抗爭，美國對大陸技術封鎖戰的環境下，不知道到底是哪幾個厲害的客戶可以讓台積電這麼大的公司達標，陸行之真心佩服。

至於是否為華為遭到禁令限制後旗下海思半導體緊急拉貨，但從5月15日被封鎖，也趕不急生產16奈米、10奈米、7奈米以及5奈米給華為，生產周期約要耗費2~4個月，跟海思有關也說不過去，除非海思厲害到5月15日有大動作，並在疫情最糟糕的3~4月下大單，不然就是哪位高人告訴海思提前下單，不然此事無解。

(中時電子報)