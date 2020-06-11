小夫妻生活引起熱議(影片源自Youtube)

一對1990年後出生的年輕夫妻，居住在大陸廣西一處村落裡，他們的木房子單薄且搖搖欲墜、風從各處灌進去，標準的「家徒四壁」，木屋裡除了小夫妻、9個孩子、還有肚子裡即將出生的嬰兒，男子月薪6000人民幣（約台幣2萬5千元），但夫妻倆表示扶養孩子沒問題，這句話引起網友熱議。

男子1991出生，11歲時父親過世，家中頓失經濟來源，因此男子小學4年級時被迫輟學打工，之後在工作地方認識大自己1歲的妻子，由於妻子家境也不好，並不介意丈夫沒錢，僅說「窮也要在一起」，婚後妻子身體有問題無法結紮，一連生下9個孩子，其中4個還因為沒錢，由男子媽媽在家裡接生。

男子目前在廣東擔任建築工人，日薪200人民幣（約台幣838元），妻子與媽媽在家顧小孩，9個孩子裡有6個在念書，最大12歲就讀小學4年級，但今年男子媽媽過世，重擔落到妻子身上，不過男子似乎並不擔心家計，他受訪時表示「撫養也沒有什麼困難的，我出去打工的話，剛好夠他們生活費」。

村里曾興建扶貧住宅，但每個家庭必須付1萬人民幣集資修路，由於男子付不出錢，只能繼續住在單薄木屋，當媒體問道，連1萬元都沒有，小孩未來學費怎麼辦，男子樂觀回答「讀大學、讀高中，我慢慢打工去付錢啊」、「再沒錢我去貸款」。

夫妻生活引起網友關注，有些人認為他們心態健康，雖然生活困苦，但自立自強，「一家人快樂，對孩子來說就是莫大財富，相信他們一定能越過越好」；但有網友持相反看法，表示窮還生這麼多，就是沒有認真思考小孩、家庭未來，「義務教育能讀完就不錯了，然後10多歲就去打工，做社會底層，惡性循環」。

(中時電子報)