賴聲川女婿不丹導演巴沃邱寧多傑（Pawo）來台受阻，女兒寫信向蔡英文總統求援。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已透過外交部請外館進行了解，若有需要會進行協助。

陳宗彥表示，目前初步了解的狀況，與內政部業管範圍無關，要先了解確定情形，才能決定如何處理。由於管制是指揮中心權責，要解決問題，要先請外館了解。

他說，由於巴沃邱寧多傑是要來台參加台北電影節，若有申請條件問題，也可請文化部協助來台。

(中時 )