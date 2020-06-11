衛福部中醫藥研究所日前公布，新冠肺炎中醫臨床指引，10日中醫師公會全聯會公開呼籲，中醫藥也能協助新冠肺炎防制。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則說，目前中醫藥治療新冠肺炎，仍然缺乏科學性實證，中醫藥指引不會放入指揮中心治療指引內。

諮詢小組會議曾討論中藥方入指引 普遍認為缺乏科學數據

張上淳表示，日前諮詢小組會議中，有中醫師提出有幾個中藥方，在國內新冠肺炎使用上效果不錯，然而專家小組希望能提出更多數據佐證，但當時可能基於需要在科學期刊發表，因此當時沒有提出太多。而站在諮詢小組的立場上，如果要納入指揮心中指引，就需要更多實證資料。

張上淳也說，中醫藥可以有自己的指引，可以讓中醫師等人員能有一些參考，未來能夠一起協助治療新冠肺炎，但是指揮中心治療指引需要更嚴謹的科學證據，所以沒有將相關資料放入指揮中心的指引中。

張上淳強調國內新冠病患少 能有跨國研究數據較完整

同時張上淳也解釋，嚴謹的科學證據簡單的來說，就是能有一定規模實驗組與對照組，能夠有效比對，在特定方法下能不能有明顯效用，不能只靠少數個案經驗。最好能像瑞德西韋臨床實驗，在各國嘗試確認效用，否則僅用作於少數個案的話，並不清楚到底是病人用了特定方法協助治癒，還是是因自體免疫力痊癒。

張上淳也說，由於國內新冠肺炎病人較少，執行研究比較困難，日前有建議提出報告給中醫師，要不要與其他國家合作，如果其他國家也願意採用相同方法研究試驗，產生較具規模的科學數據，就比較有機會增加有效性的確認。

專家資訊小組建議恢復2採陰解隔離 等待指揮中心決定

另一方面，今日已經是連續9天新冠零確診，本土病例59天沒有新確診，累積病例維持443例，431例解除隔離，僅5例仍然在醫院隔離。張上淳說明，5名患者目前都沒有嚴重病情，都在時陰時陽階段，病況很穩定。諮詢小組日前有給予建議，未來2採陰病患就可以解除隔離，不需要堅持到3採陰。

張上淳繼續說明，日前在對新冠肺炎資訊不多時，當時有發現部分2採陰準備解隔離患者，想要3次採檢再確認一下，又再發現病毒陽性，因此改變建議希望指揮中心讓病患3採陰才能解隔離。但現在資訊越來越充裕，發現只要2採陰患者，就算第3採陽性，由於體內病毒量極少，應該不會把病毒傳給其他人。

連續59天本土病例零確診，農委會送給指揮中心鴨蛋排出「59」，希望病例數持續「抱鴨蛋」。(圖／NOW健康)

但張上淳也強調，諮詢小組集體做出共識決議後，會把報告交給指揮中心決定，由指揮中心決定是否採納，目前回到2採陰解隔離仍是建議，不是指揮中心的正式決定，如果指揮中心決定實施，目前5位病患將沿用3採陰或是採用2採陰解隔離，目前沒有討論與定案。

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(中時電子報)