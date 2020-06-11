知名影星吳朋奉日前在家因腦中風驟然離世，享年55歲，令許多影迷遺憾。腦神經內科醫師林志豪指出，腦中風可怕的是會造成病患殘障、失能，嚴重影響生活品質，而「抽菸」更會增加腦中風風險，醫師曝一名「老菸槍」阿伯的超慘下場。

林志豪醫師指出，當他還是住院醫師時，有位病患讓他印象特別深刻。一位阿伯因中風造成右手癱瘓動不了前來求診，醫師告訴這位老菸槍阿伯，因為抽菸也是造成中風最危險的因子，希望他能戒掉。不過阿伯卻生氣說「抽菸是我人生唯一的樂趣，要我戒菸等於是要了我的命」。

過一陣子，阿伯又再次求診，這次連左手也動不了了，而兩隻手都癱掉的阿伯也無法再抽菸了。陳志豪說，阿伯並沒有立即死，而是腦中風導致他失能，最後只能在安養院臥床多年才過世，這才是腦中風最可怕的地方。

陳志豪說，每次想到這個例子都十分感概，抽菸會增加「中風」、「失智」、「頭痛」的風險，而很多病症的發生，是不可逆的。表示「醫師說的話，大家真的要好好聽進去啊！」讓自己變健康，也讓家人少為自己擔心！

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(中時電子報)