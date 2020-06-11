新冠疫情肆虐下經濟前景不明及社會動盪，促使投資人將大型科技股視為避風港蜂擁而入，受市場追捧的矽谷巨擘蘋果與微軟，10日市值雙雙跨過1.5兆美元，締造史上首見紀錄。

不只蘋果與微軟，其他科技股也改寫新猷。亞馬遜市值首度達到1.3兆美元里程碑；谷歌母公司Alphabet則是自2月以來，市值首次重新站上1兆美元大關。

這也是繼2月21日之後，又見蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet等美股四大科技巨頭，市值在同一時間超過1兆美元。

這4家科技大咖能再度同登兆美元俱樂部，全是拜新冠疫情引發的全球經濟巨變之賜，這幾家矽谷巨擘都有強健的資產負債表，還有廣大的全球用戶群作為後盾。

亞馬遜受惠於疫情下電商業務急速飆漲。谷歌母公司Alphabet挺過廣告業績下滑的低潮，復元情況超出預期。微軟則多虧加速轉向雲端運算與遠距辦公領域發展，帶動Office 365、Microsoft Teams等雲端軟體服務需求。

隨著5G iPhone即將問世、服務業務成長及穿戴產品成功搶市，蘋果仍是投資人熱烈追捧的標的。此外近來有消息指稱，蘋果的麥金塔電腦（Mac）打算棄用英特爾的微處理器，改用自家以ARM為基礎設計的晶片，為蘋果增添利多。

德意志銀行分析師昂格（Jeriel Ong），9日重申蘋果股票的投資評等為「買進」，將其目標價由320美元調高到350美元。但由於蘋果10日收盤價已略微高過這個價位，讓蘋果股價的後市預測陷入混亂。

除非蘋果的投資評級遭下調，預料還是有分析師會調升其目標價，華爾街的蘋果目標價平均在318.44美元，比當前價位低了約10％。

(工商 )