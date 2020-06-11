對於施明德妻陳嘉君怒斥蔡正元，竟然「發明」一個「恩人」給施明德，蔡正元回應，原來 「恩 」 「 義 」這兩個字竟是分開來講的，蔡也強調，再怎麼「黑許」，這輩子也不會成為美麗島「先賢」！

韓國瑜高雄市長罷免案於6日以93萬票通過，高雄市議會議長許崑源當晚即墜樓身亡，引發各界震驚，國民黨前立委並以，「殉黨殉國」、「大悲無語」哀悼許崑源，將許崑源比做是台灣屈原。

蔡的「殉黨殉國」用語，引來施明德妻陳嘉君在臉書未點名指控，「把一個惡棍說成壯烈殉國」，「他的一生與毒品、酒店、樁腳、小弟、砂石、賭場、選舉、喬事情等等為伍，他必須被評價。」

不過蔡正元對此還原歷史，許崑源從政是因爲有個從政的哥哥許崑龍，許崑龍是美麗島事件的先賢，跟著黃信介、施明德衝鋒陷陣，許崑龍還當了民進黨首任高雄市黨部主委，在別人眼中許崑龍是「大黑道」，卻是施明德逃亡時的恩人。

不料，蔡正元此說法遭陳嘉君駁斥「胡說八道！」蔡正元竟然「發明」一個「恩人」給施明德。

蔡正元日前以「回黑許人」為題，談「發明」與「發現」，突然發現 「恩 」 「 義 」這兩個字竟是分開來講的。

蔡正元表示，好談美麗島事件有多神聖的人，其本人通常跟事件沒有關係，那有什資格「黑」實際參與的人。勸勸這些人再怎麼「黑許」，這輩子也不會成為美麗島「先賢」！

(中時電子報)