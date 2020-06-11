賴清德副總統今晚與哈佛大學校友會進行視訊會議，強調這次臺灣防疫能有好成績，是因為有健保制度等4個完善的社會安全體系，並引入科技。臺灣也對國際社會傳達了一個重要的訊息，就是民主也可以發揮功能，可以有效率、團結地面對疫情的侵襲。

賴清德今晚應中華民國哈佛大學校友會邀請，在總統府以視訊方式參與Harvard Table Series「COVID-19對臺灣的影響：過去、現在和未來」網路研討會。

賴清德指出，到目前為止，全球已經有超過700萬例COVID-19的案例，死亡也已經超過40萬人。就美國而言，有超過200萬人得到COVID-19，死亡也超過11萬人，可以看得出這一場疫情，對臺灣、對美國或對國際社會的衝擊。

有人提到，這像是一場世界大戰，只不過我們的敵人是看不見的病毒而已。他說，臺灣的狀況，與其他國家比較起來是相當不錯，我們打了上半場好球。

賴清德強調，這次臺灣之所以有比較好的成績，是因為我們有非常完善的社會安全體系，臺灣完善的社會安全體系包括4個，第一，就是健保制度。當時盡量地把臺灣民眾都能夠納入健保，讓健保的覆蓋率可以達到99％之多。

第二，我們有非常完善的民政體系，在這次也發揮了功能。每一個里長都非常用心，非常負責地打電話看看需要隔離的民眾有沒有在家裡，同時還要負責里裡面、村裡面有沒有什麼事情要回報，所以基層民政系統發揮了功能。

第三，就是警政制度，我們看到警察站在第一線協助防疫，如果有民眾不合乎規定，應該隔離，卻跑出去了，警察就去協助找人。他相信，這在外國也是很少見。

第四，是社會安全制度，社工體系非常健全，如果有獨居老人、甚至弱勢家庭，社工都會結合里長、甚至警察同仁到家裡面去協助他們，這套社會體系緊緊地把臺灣每一個人連結在一起，提供完善的制度。

他說，我們還引入了科技，大家都知道，唐鳳本身是科技政委，在這次我們有防疫地圖、口罩地圖、隔離衣地圖等等，讓有需要的人很快就接近防疫物資。如果有疫情、病患的話，也可以很快地找到人，「所以這次科技幫了大忙」。

最後，賴清德認為，就是我們的民眾，全民參與，不管是中央上至總統，地方下至里長、民眾或是中小企業、工具機、口罩製造商、隔離衣製造商等等，無不全心全力投入，即使是一般的民眾，需要隔離的，都同樣地配合。

賴清德認為，臺灣這次防疫的成功，證明了不是只有共產世界才有辦法成功地達到防疫目標，民主國家也可以。臺灣除了達到守護國人健康的目標，對國際社會也傳達了一個重要的訊息，就是民主也可以發揮功能，民主也可以有效率、團結地面對疫情的侵襲。

(中時 )