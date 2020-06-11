縣長徐榛蔚晚間到法院探視教育處長陳裕仁家屬。（羅亦晽翻攝）

花蓮縣教育處涉及相關工程採購弊案，涉案的教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德，檢方聲請羈押，花蓮地方法院下午3點開羈押庭，經過近7小時庭訊，法官裁定2人羈押禁見。

檢調昨清晨兵分7路搜索約談教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德等10人。經檢察官漏夜偵訊，全案指向涉及洩密、違反貪污治罪條例等罪嫌，並將李裕仁、汪錦德等5人列為被告，其中李、汪2人犯罪嫌疑重大，今上午向花蓮地方法院聲請羈押，其餘廠商等人10萬至50萬元交保。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華稍早指出，接獲情資，調查案情與水上訓練基地等3個採購案相關工程有關，包括設計監造標、營建標等；另2個採購案則是棒球場相關案件，3個採購案金額加起來計8、900萬元，具體金額尚在查證。

教育處長涉貪污案，花蓮縣長徐榛蔚今天受訪指出，棒球場去年整修完畢，目前在結算階段，水上訓練基地上月才動土，對於相關弊案，現在仍在司法階段，全民運動會相關籌備也會持續進行，不受影響。晚間則在秘書長顏新章陪同前往地院，探視在外法庭外等候的家屬，表示縣府會全力協助李裕仁。

教育處長李裕仁被收押，人事案是否停職，縣府人事處表示依法處理，因全民會年底舉辦在即，代理處長將由縣長決定後公布。

(中時 )