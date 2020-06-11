南韓知名女演員李多熙原本是一名模特兒，在演出多部電視劇後被注意到，還多次在綜藝節目有大反差表現，讓粉絲看到她傻萌那一面；李多熙目前除了拍電視劇還身兼舞蹈節目主持人，每每都以豪華穿搭亮相，11日她在IG曬出挑戰「泡麵頭造型」的照片，讓粉絲超驚豔。
模特兒出身的李多熙轉型成演員後，依舊時常被各大品牌邀約代言或出席時尚活動，今日她在IG曬出席活動的照片，其中幾張看到她招牌長直髮或大波浪捲，居然挑戰最看顏值得「泡麵頭」；李多熙在鏡子前自拍，無論是用手指撥弄頭髮，還是靜靜地露出甜美微笑，泡麵頭在她身上毫無違和感，完美駕馭高難度髮型。
大票粉絲看到照片都被美暈，紛紛驚訝地表示，「顏值駕馭一切啊」、「能消化這爆炸頭的女星真的不多」、「萌萌的又可愛」、「泡麵頭讓多熙臉更小了，可能和我的大拇指一樣大」、「女神什麽造型都美」。
(中時電子報)
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