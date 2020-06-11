捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）9日宣布將於8月底率團訪臺，不過目前傳出，除了捷克外交部長反對外，捷克總統府發言人也明確表示反對議長訪問臺灣。

捷克參議院議長維特齊9日宣布將於8月底率團訪臺，這將是有史以來訪臺層級最高的捷克官員。

外交部歐洲司副司長陳詠韶今（11）日指出，維特齊在記者會上已經明確表示訪臺之行是經過各方討論充分交換意見所做的決定，是為了促進臺捷各方面領域關係，並彰顯捷克在自由民主人權各方面價值觀與臺灣的深刻共鳴。捷克參議院之前也以50比1的絕對多數，通過提案支持議長訪問臺灣。

不過目前傳出，捷克外交部長建議維特齊不要訪臺。捷克總統府發言人也明確表示，反對捷克參議院議長去臺灣。

6月9日，維特齊在捷克召開記者會并宣布，應台灣立法院長游錫堃邀請，將在商務代表團和科學家的陪同下開啟臺灣之旅，具體時間是8月30日。

不過目前傳出，捷克總統府發言人明確表示，反對捷克參議院議長去臺灣。

(中時電子報)