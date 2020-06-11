新冠肺炎疫情衝擊全球，賴清德副總統今晚表示，如果中美貿易衝突不斷，或是兩國之間的關係沒有辦法改善，進一步衝擊到經濟的發展將勢所難免。臺灣一定要積極努力去突破重圍，加入區域經濟，才有辦法從危機當中找到轉機，塑造一個新的未來。

賴清德今晚應中華民國哈佛大學校友會邀請，在總統府以視訊方式參與Harvard Table Series「COVID-19對臺灣的影響：過去、現在和未來」網路研討會。

賴清德指出，臺灣是國際社會的一員，疫情對個人的影響不外乎有三個，第一個是生活態度的改變：未來戴口罩的人可能會變多，社交距離的習慣未來可能也會維持，生活習慣可能也會改變。

第二個是工作方式可能改變：包括利用視訊的方式在家辦公，達到各種工作、公務上面的需求；第三個則是消費習慣的改變：去逛實體店面的習慣會不若以往，可能會喜歡透過電子商務、也可能比較不願意去搭乘飛機、客輪到外國去旅遊，「相信這些在未來都很可能發生」。

疫情對個人會有影響，對企業也會有影響。他說，根據世界銀行預估，全年全球經濟成長率將減少5.2％，「這個衝擊是非常大的」。

他說，臺灣今年1至5月份的外銷增加率，是1.5％，但是亞洲、香港、新加坡、韓國、日本等，都是負值，大概負6％至負12％之多，對經濟的衝擊是最大的。「也有人說，這大概是150年來絕無僅有的現象，在短短幾個月的時間，對於個別國家或對國際社會經濟的衝擊如此的大」。

除了對經濟的衝擊，賴清德表示，我們也看到了一些現象，第一個是各國都在整備防疫的戰備物資；第二個，各國的戰略物資都會移到自己的國內；第三個是對金融方面的影響；第四個則是中美貿易。

他認為，中美貿易如果衝突不斷的話，或是兩國之間的關係沒有辦法改善，相信地緣政治會進一步衝擊到經濟的發展，「這個是勢所難免的。在這種狀況之下，國際社會，特別是臺灣，當然要好好的去因應」。

至於臺灣的因應方式，賴清德認為，首先要整備防疫所需要的戰備物資，不管是口罩、隔離衣、藥物，甚至呼吸器、篩檢的試劑等。

其次是這場防疫工作，讓臺灣成為國際上公共衛生實力數一數二的國家。「在這種狀況之下，臺灣的品牌一定要去打國際盃」。

第三，要藉此去推動臺灣的生醫產業，國家衛生研究院除了很迅速地合成瑞德西韋藥物，同時單株抗體、篩檢試劑基本上也已經完成了初步工作，疫苗方面也有信心在今年年底就可以進入臨床試驗，希望在年底的時候，能夠有緊急疫苗提供給第一線醫護人員或是第一線需要的人員來使用。

第四，臺灣科技本身就有基礎，再加上人工智慧、物聯網等新科技出來，包括雲端運算、大數據分析、或是5G世界的來臨，臺灣有人才、技術，也有資金，我們也應該能夠成為亞太科技新創中心。

賴清德指出，要達到這個目標，我們要做的地方還很多，除了要整合這些力量以外，法令方面也要努力，中小企業我們也要協助。此外，臺灣一定要積極努力去突破重圍，加入區域經濟，不管是CPTPP，又或是與單一國家，特別是美國、日本這些主要國家簽訂自由貿易協定，這樣的話，我們才有辦法從危機當中找到轉機，然後塑造臺灣一個新的未來。

(中時 )