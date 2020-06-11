中興大學大數據中心11日與唯勝工業、采威國際資訊公司產學攜手合作，並簽訂合作意向書，唯勝預估投入三千萬元的經費，三方合作將以數位科技與產業創新為核心，規劃推動數位轉型創新平台，集研發、銷售與生產供應鏈為一體，協助台灣水五金產業行銷世界。

該簽約儀式，11日由唯勝董事長楊鴻銘、采威國際資訊董事長蕭哲君、興大大數據中心主任施因澤代表簽約，興大校長薛富盛出席見證。興大大數據中心暨跨域產學聯盟今年3月成立後，上述三方合作案，成為該中心首宗促成的合作案，別具指標性意義。

唯勝工業是全國衛浴五金龍頭廠之一，更是台灣水五金產業早期投入OEM/ODM國際業務開發的知名企業。唯勝董事長楊鴻銘，生長於水龍頭故鄉「鹿港頂番婆」，大學畢業後，即投入衛浴產業的外銷，引進新產品開發和國際知名廠商技術合作，對台灣水五金產業的發展，具有相當貢獻，對國際市場的了解和行銷，更有獨到的見解。

楊鴻銘為興大傑出校友，長期協助興大校友總會經營發展，同時擔任校友總會副理事長，對母校回饋不遺餘力。

楊鴻銘認為，產業永續經營需要突破與創新，該公司此次與大數據中心及采威國際資訊合作，藉由盤點現有作業流程，在大數據中心提供的技術資源及流程優化顧問服務下，各部門導入數位轉型制度，從系統開發、人才培訓及資訊整合等面向，建立起台灣水五金產業的創新營運模式，讓水五金產業在國際上更具競爭力。

興大大數據中心的硬體設施，由采威國際資訊實體捐贈，該中心同時與製造、服務、農業、金融、醫療等五大領域，及國際知名資訊大廠、資策會與工研院，共同簽訂產學聯盟合作，藉由結合產官學資源，打造中部地區人工智慧與數據分析人才的培育基地，共同開創產業新藍海。

(工商 )