特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）向員工表示，量產半掛式電動卡車Tesla Semi的時候到了，激勵特斯拉10日股價首次跨越1,000美元大關，創下新高紀錄，穆斯克的身價也跟著水漲船高，一日激增逾28億美元。

穆斯克在9日稍晚發給員工的備忘錄表示，「現在是竭盡全力，讓Tesla Semi量產的時候。Semi迄今一直少量生產，讓我們能改善設計缺失。Semi的電池和動力傳動系統將在內華達州的超級電池廠生產，其餘大部分工作則在其他州完成。」

然而穆斯克並未透露，全電動的Tesla Semi將於何地或何時開始組裝。特斯拉對此消息不予置評。

穆斯克的言論激勵特斯拉10日股價狂飆9％，終場以1,025.05美元作收，將公司市值推升至1,900億美元，拉近與全球最大汽車製造商豐田汽車的距離，後者的市值為2,160億美元。

根據特斯拉呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，穆斯克持有特斯拉將近3,410萬股，以10日的收盤價計算，穆斯克的持股價值將近350億美元，較前一日暴增逾28億美元。

依據《富比世》的即時數據顯示，穆斯克的淨資產達432億美元，在全球富豪榜排名第31名。

儘管新冠肺炎疫情肆虐全球，市場擔心經濟衰退可能衝擊特斯拉的新車需求，但投資人看好電動車前景，讓特斯拉2020年迄今股價累計大漲逾一倍。

特斯拉在2017年稍晚對外發表Semi，並預計在2019年上市，不過當時該公司正在加緊生產Model 3，Semi並未如期推出。

特斯拉在1月表示，Semi將在2021年交車。穆斯克向分析師解釋，延後生產Semi的原因之一是為了避免瓜分Model 3和Model Y的電池供應。

(工商 )