為了緩解新冠肺炎對經濟的衝擊，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）10日表示，政府考慮在下一輪刺激經濟方案發放更多現金給民眾，並為受疫情重創的企業提供額外援助。

美國為全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，且近日確診人數有回升跡象。

穆努欽出席美國參院中小企業委員會的聽證會表示，他確信經濟絕對需要新一輪援助方案，包括創造就業措的措施，而且必須擴大援助難以重啟業務運作的產業和中小企業，例如觀光和飯店業。

穆努欽指出，美國將出現大量失業人口，政府必須提出對策。政府認真考慮是否直接發放更多現金刺激經濟，但重點在於讓民眾重返就業市場。

美國國會迄今通過三階段振興方案，規模達3兆美元，內容包括中小企業薪資貸款，以及直接向人民發放現金等。

美國為中小企業推出的「薪資保護貸款計畫 」（Paycheck Protection Program），截至6月6日仍有逾1,300億美元額度未動用。穆努欽表示，將考慮讓受暴動影響的企業運用該資金。

另一方面，根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至10日晚間，美國新冠肺炎確診人數超過200萬例，高居全球之冠，而死亡人數將近11.3萬例。

哈佛全球衛生研究所主管吉哈（Ashish Jha）預估，到了9月美國的新冠肺炎死亡案例可能升抵20萬人，而且這個數字只估算到9月，但疫情不會在9月結束。

自5月25日陣亡將士紀念日以來，美國十多個州的新冠肺炎住院患者人數增加。美國逐步鬆綁防疫禁令，民眾開始出遊和在公共場所群聚，還有參加反種族歧視的示威抗議活動，皆讓疫情升溫風險上揚。

美國多州近幾日新增確診案例增加，吉哈與其他專家憂心，主管機關太快解封。

(工商 )