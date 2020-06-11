高雄市長韓國瑜罷免案通過後，議長許崑源墜樓身亡，民主監督聯盟召集人黃正忠號召百萬韓粉13日上凱道遊行，卻先後遭「挺韓五虎將」杏仁哥、貼紙哥反對，韓國瑜團隊更出面勸退，讓黃正忠相當不滿，不僅痛批杏仁哥讓人看不起，更嗆韓國瑜信口開河，要韓「立刻退出政壇」，也讓許多韓粉痛批「果然是假韓粉」、「露餡啦」。

面對挺韓五虎將甚至韓國人本人都不願相挺，黃正忠今天(11日)上午在凱道召開記者會，不僅大罵杏仁哥臨陣脫逃，怕死就別來，更嗆韓國瑜沒擔當就閉嘴，信口開河應該立刻退出政壇，稱從此刻起自己不再是韓粉。

韓粉內鬥也讓外界直呼看不懂，不少網友紛紛表示：「現在到底啥情況」、「真的沒看懂」、「他們到底在幹嘛」、「我宣布韓粉內鬥大會正式開始」，但也有不少挺韓支持者表示「果然是反串」、「露餡了吼」、「好險杏仁哥他們不來」、「勸退就罵人，根本假韓粉」、「果然是藉機蹭韓」。

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堅持辦6/13上凱道 黃正忠：替許崑源討公道 (影音／中天新聞)

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