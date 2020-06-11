北京的天安門城樓已經成為中華人民共和國國徽上的圖像，眾所周知，現在城樓上掛著毛澤東的頭像。不過，毛澤東並非是唯一掛上天安門城樓的中國領導人，搞洪憲帝制的袁世凱與中華民國恢復後的大總統孫文，加上抗戰勝利後的蔣介石委員長，就有3位中國領導人的相片高掛天安門城樓之上。中共建政之後除了掛上毛澤東，蘇聯領導人斯大林與8位中共黨中央領導人的照片也都短暫登上天安門城樓，總數算來已有12人，也映照出中國近代史的另一番風貌。

天安門最早掛上中國領導人肖像始自於民國初年準備稱帝的袁世凱，在他把肖像掛上天安門城樓不久後，洪憲帝制因眾叛親離而宣告失敗，其肖像也迅速被撤下。中華民國國父孫文去世後，天安門城樓上就換上孫文肖像。

袁世凱是第一位把肖像掛上天安門城樓的中國領導人，不過洪憲帝制沒多久就眾叛親離而垮台。（圖／網路）

到了抗戰時期，天安門城樓上的肖像被日本人撤除，換上「建設東亞新秩序」標語。中華民國對日抗戰8年，於1945年8月光復北平，當年12月11日軍事委員會委員長蔣介石與夫人宋美齡飛到北平，撤除了日據時期遺留的「建設東亞新秩序」標語。抗戰勝利後，天安門城樓掛上了蔣介石的巨幅立式畫像和「天下為公」四個大字，並且還有「發揚民權，實施憲政」的標語。

抗戰之後國共發生內戰，國軍到了末期節節敗退，1949年1月31日北平淪陷前夕，蔣介石畫像被從天安門城樓上拿下。2月12日北平正式「和平解放」，當時天安門城樓上掛出「慶祝北平解放大會」以金漆書寫的紅色橫幅，還同時擺放「工農兵學商」5種人物塑像，城牆兩側還懸掛著朱德、林彪、聶榮臻、葉劍英等中共領導人的畫像，畫像當時是北平藝專的師生們繪製，由董希文主筆。到了1949年7月7日抗戰12周年紀念日時，城樓上併排掛著毛澤東與朱德的肖像。

中共建政後，北京天安門曾一度掛過毛澤東與多位領導人的肖像，包括朱德、林彪、聶榮臻、葉劍英等人。圖為1949年7月7日抗戰12周年紀念日時，城樓上併排掛著毛澤東(右)與朱德(左）的肖像。（圖／網路）

中共建政4年後，當時對蘇聯仍高度依賴，蘇聯領導人斯大林去世時，北京曾於1953年3月9日在天安門廣場為斯大林舉行百萬人追悼大會，天安門城樓上也破天荒僅此一次地為外國領導人掛了畫像。天安門城樓正中除掛著斯大林半身像外，還有巨大橫幅「斯大林同志永垂不朽」。

斯大林去世時，北京舉辦百萬人悼念大會，天安門城樓上也換上斯大林肖像，並有巨大橫幅「斯大林同志永垂不朽」，但隔日即予撤除。（圖／網路）

據檔案記載，曾掛在天安門城樓上的毛澤東肖像總共有6幅，目前這一幅畫像高6米、寬4.6米，由於是畫在鐵皮之上，加上畫框總重1.5噸，是亞洲最大的手繪肖像。由於肖像畫要經歷風吹日曬，必須年年重畫，目前仍由繪製毛澤東畫像數十年的葛小光與其專業團隊負責繪製。

多年前大陸官媒發表《沒有了祖國你將甚麼都不是》的文章，引起網路熱議「中華民國」，當時有人在網上貼出北京天安門城樓懸掛蔣介石巨幅頭像的歷史照片，讓許多大陸年輕人極感驚奇，一時成為網路熱門話題。

(中時電子報)