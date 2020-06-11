高雄市長韓國瑜遭罷免，明天將失去市長身分。韓強調目前不會接受任何任何職務，會先沉澱身心。資深媒體人邱明玉透露，藍軍一致認為韓國瑜東山再起的機會，就是國民黨明年的黨主席選舉。他最快9月會表態參選。

邱明玉在政論節目《平論無雙》中表示，韓國瑜的聲明非常耐人尋味，比如說暫時沉澱休息，目前都沒在他的規畫之內，都是講短時間的。藍軍都百分之百認為，韓國瑜是絕對不會退的。第一，韓國瑜最少還有10％的支持度，還高於國民黨9％的支持度；再來，他手上有這麼多的韓粉，韓粉的屬性非常特別，他們只認韓國瑜一個人，所以大家才會說韓國瑜大於國民黨，韓國瑜可以成立國瑜黨，就算韓國瑜想要釋出韓粉，國民黨那些人也吃不下。

邱明玉指出，韓國瑜只是短時間沉潛，藍軍都一致認為，韓國瑜東山再起的機會，就是國民黨明年的黨主席選舉。他最快表態會等到9月。

邱明玉點出，因為9月有兩個大事，一是高雄市長補選，國民黨敗選機率不低，這會是江啟臣的第一場敗仗；第二，9月還有國民黨的全代會，這次全代會將會提出一些改革方案，但是不要小看國民黨的保守勢力反撲，有些人對這些要多掏錢的改革反彈。若是這些改革方案都失敗的話，對江主席來講，會是一大挫敗。敗選加上改革挫敗，大家應會想念韓國瑜，會想要他來帶領國民黨。

(中時電子報)