台灣鉛酸蓄電池大廠廣隆光電（1537）董事長李耀銘11日在股東常會表示，今年將部署越南及台灣5G、4G基地台的電池標案、機車起停電池、高爾夫球車、醫療呼吸器及手術室電力所需鉛酸蓄電池，從工業產品，再跨足醫療器材領域，以擴大集團營運布局。

廣隆2021年適逢公司創立30周年慶，27年次的李耀銘透露，明年有意退休交棒，由兒子、廣隆總經理李瑞勳接任董座。 李耀銘說，廣隆越南廠是集團唯一的海外生產基地，為擴大電池生產規模，公司計畫斥資1、2億元，興建越南第11座工廠。

廣隆主力生產鉛酸蓄電池，其中以不斷電系統（UPS）電池為最大宗，且電子密閉式電池去年度營收占比達82.9％，是獲利主力，最大客戶是全球最大UPS廠－美國電力轉換公司（APC），其次是機車電池營收占比13.56％，主力客戶為日本某家機車領導廠商。至於汽車電池營收占比3.39％。

李耀銘說，因新冠肺炎疫情緣故，越南政府4月宣布封城，使得廣隆在當地內銷業績大減四成，且公司自結5月合併營收逾5.95億元、年減11.33％，但依目前訂單來看，6月接單可望比5月好。因第三季是電池接單與出貨旺季，廣隆目前訂單能見度已看到第三季，粗估產能利用率約達九成。

至於機車起停鉛酸蓄電池，廣隆2015年通過日本最大機車中心廠認證後，開始交貨，迄今已有三款產品，每月出貨量約12萬至13萬顆。

另在電信方面，中華電信與台灣大哥大4G基地台所需鉛酸蓄電池，廣隆都有供應，另在越南也通過越南郵政電信集團（VNPT）產品認證，開始交給VNPT集團「電信3G、4G應用鉛酸蓄電池」標案。

李耀銘說，廣隆今、明年將布局台灣電信業者、越南國營VNPT，及越南移動通信公司（MobiFone）等電信5G及4G的鉛酸蓄電池標案。另台中捷運綠線機房，也採購廣隆的鉛酸蓄電池。

李耀銘透露，廣隆除了布局老人電動代步車電池外，也推出高爾夫球車的鉛酸蓄電池，目前已有中部兩家高爾夫球場試用中，未來計畫將擴大至其他球場。李耀銘強調，使用鋰電池的高爾夫球車，曾有線路短路而發生起火事件，因此，公司推出安全性佳的鉛酸蓄電池，將搶攻高爾夫球車市場。

廣隆2019年度EPS為12.32元，略高於2018年度12.03元，創歷史新高，且連續四年來公司的EPS，都賺一個股本以上。會中，通過2019年度股利，每股配息10元，與2018年相同。

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