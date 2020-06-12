在中美科技戰衝突升溫之際，美國參議院跨黨派議員10日提出一項法案，希望為半導體製造商提供逾228億美元的資金援助，以鼓勵他們在美國本地設廠。而這也顯示出，擴大美國半導體產能已獲得兩黨支持。

晶片工廠的興建成本高昂、動輒高達150億美元，其中多數花在昂貴的設備工具上頭。有鑒於此，兩黨參議員周三攜手提案，建議政府針對半導體設備給予40％的可退還所得稅扣抵，同時配合州政府獎勵措施、提供100億美元鼓勵業者在美設廠，以及研發資金120億美元。

此法案由共和黨籍德州參議員科寧（John Cornyn）與民主黨籍維吉尼亞州參議員華納（Mark Warner）在參院提出。而共和黨籍德州眾議員麥克考（Michael McCaul）與民主黨籍加州眾議員馬修（Doris Matsui）計劃於周四提出眾院版本。

麥克考表示：「在大陸試圖稱霸整個半導體供應鏈之際，我們有必要大幅強化國內晶片業實力。」

(工商 )