儘管外資連續9天買超台積電累計近10萬張，但受美股期貨暴殺拖累，台積電周四（11日）收盤下跌2元、收在320.5元。有網友秀出台積電的交易對帳單，獲利近20萬、報酬高達33%，並透露已在326元停利出場，打算除權息後再伺機進場，其他網友看了這份對帳單全跪了，直呼「厲害惹」、「賣點真好」。

台積電股東常會釋出今年資本支出不變、全年營收成長目標不變，並強調華為訂單缺口能在短時間內填補等訊息，兩大美系外資分別喊上看365元和360元目標價。

受此激勵，台積電11日開盤最高來到327元，但午盤過後美期大跌，股價也隨即翻黑，終場下跌2元、收在320.5元。

網友M大在批踢踢股版發文提到，台積電先前跌到250元時進場一次，漲到282元時賣掉。這次在28x再度進場，並非不想續抱，而是不想讓政府扣到稅，所以在11日326元停利出場，等除權息後伺機進場，基本上沒大經濟震盪的話，台積電今年不會低於330元，停損點280吧，從沒想過。

原po還曬出台積電交易對帳單，5張融資賣出，成交價格326元，帳面損益763260元，扣掉持有成本572714元，實際獲利近20萬，報酬率33.2%。

多數網友看完這份對帳單，反應幾乎一面倒，直呼「恭喜發大財」、「賺錢就是爽」、「厲害~台積電賣這個價位 蠻不錯的」；但也有人酸了一下，「喊多結果自己停利？」、「可惜融資被扣到%」、「不想繳稅請移民開曼群島」、「哇！大盤慘了」。

(中時電子報)