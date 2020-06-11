代言公司違法融資詐欺 拳王梅威瑟受累挨罰30萬美元 23:182020/06/11 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拳王梅威瑟由於代言的公司違法融資詐欺，因此不但得繳還代言費，而且挨罰30萬美元。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據國外媒體報導指出，前世界拳王梅威瑟由於所代言的金融公司違法詐欺，因此不但得退還所有代言費，而且還要挨罰30萬美元。 梅威瑟所代言的金融公司為Centra Tech，這家公司發行虛擬貨幣，涉嫌違法融資以及詐欺，3名創辦人遭到美國法院起訴，梅威瑟連帶受到懲處，必須繳還30萬美元的代言費，而且還要挨罰30萬美元，以及15000美元的利息。 梅威瑟受罰的理由是曾為這家公司在網路上宣傳，因此挨罰之外，還被禁止3年內不得再為任何類型的「證券」做代言或宣傳。 (中時 ) #梅威瑟 #代言 #罰款 也許您會感興趣 推薦閱讀 PS4悠遊卡預購衝破30萬張 加速生產拚提前交貨 15:392020/06/09 科技 DS4造型悠遊卡預購逾30萬張 全力提前取貨時間 21:522020/06/09 財經 任天堂承認30萬使用者帳戶資料洩漏 快用兩階段驗證防盜 14:242020/06/10 科技 北市教育官員上班看A片打手槍 挨罰3千 16:212020/06/10 社會 花蓮服務獨老協會募款遇難關 頂新和德基金會30萬及時雨 16:562020/06/10 生活 任天堂30萬玩家帳號遭駭 21:292020/06/10 財經 WhatsApp點擊對話功能出包 30萬用戶電話號碼網上曝光 10:382020/06/11 科技 為植物人安養盡心力 永慶不動產捐款30萬 16:052020/06/11 財經 假裝販售Switch真詐騙 嫌得手147萬元 18:182020/06/11 社會 女歌手北漂圓夢借錢30萬淚崩 撞臉孫淑媚本尊力挺 21:212020/06/11 娛樂 體育熱門新聞 F1》滑雪意外後6年半 「車神」近日動幹細胞手術 - 體育 MLB》前小熊隊內野手羅素想去韓職 - 體育 「基炮」生涯第6次雙響 中信兄弟躍居第1 - 體育 MLB》瓦倫泰：今年大聯盟季後賽應彷效日職 - 體育 NBA》科爾自爆：勇士三巨頭今夏復出 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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