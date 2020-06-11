根據國外媒體報導指出，前世界拳王梅威瑟由於所代言的金融公司違法詐欺，因此不但得退還所有代言費，而且還要挨罰30萬美元。

梅威瑟所代言的金融公司為Centra Tech，這家公司發行虛擬貨幣，涉嫌違法融資以及詐欺，3名創辦人遭到美國法院起訴，梅威瑟連帶受到懲處，必須繳還30萬美元的代言費，而且還要挨罰30萬美元，以及15000美元的利息。

梅威瑟受罰的理由是曾為這家公司在網路上宣傳，因此挨罰之外，還被禁止3年內不得再為任何類型的「證券」做代言或宣傳。

(中時 )