人造肉是以植物性蛋白為原料的人造肉品，更是近年來最熱門的話題性食品。在美國2家人造肉公司「Beyond Meat」與「Impossible Food」推動下，正逐漸打入主流市場。同時，人造肉也受到比爾蓋茨、李嘉誠等投資人的喜愛，但消費者真的會買單嗎？究竟人造肉市場的主要客群是誰？數據顯示，購買人造肉的消費者中竟有95％的人不是素食者。

《今日頭條》報導，人造肉主要成分為植物性蛋白，多以大豆蛋白、豌豆蛋白等植物性原料混合製成，也因此讓許多人判定為「素肉」。不過市場調查公司「NPD Group」指出，美國植物基市場的素食主義者只佔了美國人口的2～6％。根據NPD Group最新的數據顯示，截止2019年4月，購買人造肉漢堡的消費者中，竟有約95％的人平常也吃肉。

近年來，歐美一些餐廳開始提供人造肉食品，尤其是在速食中，將人造肉運用於漢堡、炸雞的品牌越來越多，這股人造肉熱潮吸引許多好奇的人前來嚐鮮，但也有人是來尋求替代方案的。其中，可將吃人造肉的消費者主要分為3種：

●過去曾經吃肉的現任素食主義者：其實大多數的素食者從小都是吃肉長大的，而人造肉的口感恰巧符合記憶中肉類相符，於是成為了素食者的肉類替代品。

●追究健康飲食：除了素食者外，根據研究，有近60%的美國民眾想「少吃點肉」。這群人認為，人造肉含有更高的蛋白質、較低的脂肪，是更優質的蛋白選擇。不過也有營養師駁斥這種論述，認為人造肉是加工食品，不會比較健康。

●環保與動物議題發酵：環保團體認為，大規模畜牧業是全球暖化的元兇之一，另外，工業化養殖也常被爆出動物虐待醜聞。人造肉於是成違了更好的選擇。

美國一間頂尖的管理諮詢公司「AT Kearney」甚至預測，2040年人造肉將成為市場上的主流，不過目前眾多素食餐廳都是趁這股風潮順勢推出人造肉產品，另外，消費者的新鮮感能持續多久，這股風潮過後，人造肉市場是否仍屹立不搖，還要打上一個問號。

(中時電子報)