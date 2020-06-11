ARM與華為的合作關係正式終止了，據了解，雖然華為仍可以ARM V8的永久授權為基主開發自主架構，但就算這麼做，華為在晶片技術上仍難以追上世界水準。

《今日頭條》報導，全世界生產晶片的企業中，僅有蘋果等大廠是採用自主研發的架構，可見ARM架構研發不易。

相較於蘋果開發的一系列處理器一直在行動處理器市場上頗受好評，其他晶片製造商就沒那麼順利。比如高通也曾通過獲得ARM授權研發自己的自主架構，並使它研發的手機處理器性能一度取得優勢，但近來卻也放棄自主研發，只是通過獲取的ARM的核心架構進行修改而已；三星早前也曾發展過一款自主研發的「貓鼬核心」，但後來也轉向採用ARM的核心，停下自主研發的腳步。

而會產生這些現象的原因，一方面是因為自主架構研發的難度增加，另一方面是ARM的核心架構升級速度加快，且今年ARM推出的最新款核心，性能直逼Intel的桌面處理器，這都讓手機晶片製造商沒有動力繼續自己開發自主架構。

和同行相比，華為沒有研發行動處理器自主架構的經驗，這也暴露出它在這方面技術儲備不足的短版，如今和ARM拆夥，要在短時間內開發出一套自主架構，對華為來說情況更是雪上加霜。此外，在美國的壓力下，台積電與中芯國際也都無法再替華為代工，這又讓華為面臨空有設計卻無法生產的尷尬。

為了解決這個問題，華為開始加強和紫光展銳和聯發科的合作，計畫在未來自家晶片業務無以為繼時，還可以通過採購來維持現有業務的運作。不過，對華為而言，其實還有另一個機會，那就是美國的各種禁令能撐多久，因為自美國對華為開鍘以來，美國本身的晶片產業也受到衝擊，美國政府還必須對自家的晶片製造商給予特許補貼，來降低它們的損失，所以這件事看起來仍有轉機。

(中時電子報)