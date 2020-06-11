命理老師廖美然日前在節目透露，曾發生一個轟動當地的命案，一名婦人遭老公性虐待而死，但她放不下自己孩子，死後仍徘徊在原本的家裡，不僅鄰居被嚇壞，連之後的租客也深受其害。

廖美然在《新聞挖挖哇》表示，這名婦人婚後生了一男一女，但丈夫非常愛喝酒，可能也在外學了一些「習慣」，開始在房事方面就是性生活上，向老婆提出一些「特殊」要求，甚至到性虐待，雖然婦人很害怕，但因為小孩也不敢離開。

直到某次丈夫又喝了酒回家，竟拿鐵管戳老婆下體，導致她破肚慘死，先生因此被判刑，小孩則被夫家帶走，原本住的房子變成了凶宅，就想說把它賣掉，但賣房消息一出後，鄰居就常看到那名婦人站在陽台晾衣服，或是在臥室裡走來走去。

因為婦人持續出現，導致房子一直乏人問津，只好請法師來做法會，就沒再看到婦人了，房子也被一對單親父子租去，未料一陣子後，本來很活潑的小男孩，常常喊累，臉上更掛著極深的黑眼圈，一問之下他才說，「有一個很漂亮的阿姨來陪我玩」。

但這名單親爸爸因為工作忙，短時間沒辦法搬家，加上覺得婦人很可憐，便提出「冥婚」的想法，但婦人卻都沒回應，而小男孩的狀況也沒好轉，最後才知道婦人是把自己的母愛，寄情在小男孩的身上，之後這對父子便搬家，而這間房子就一直空著沒人敢住。

(中時電子報)