泰國曼谷一家知名海鮮餐廳「Laemgate」，2位老闆最近被判處1446年有期徒刑，原因是因為「欺騙公眾」，「Laemgate」去年在網路上銷售便宜的餐點優惠券，許多民眾見狀紛紛搶買，但餐廳事後卻說食材不足，無法滿足顧客需求，3月宣布關門停業，因此消費者氣壞報警處理。

「Laemgate」在網路推出低價海鮮自助餐優惠券，其中一種最夯的自助餐優惠組合，每人僅需88泰銖（約台幣84元），但必須在網路上購買，同年3月餐廳卻突然發布聲明，稱沒有足夠食材滿足大量訂單，餐廳也將關閉，大約350名消費者報警，認為餐廳詐欺，索賠總金額約2百多萬泰銖。

兩名餐廳老闆很快遭警方逮捕，檢方指控他們違反《消費者保護法》等723項罪名，各判處1446年監禁，罰款361萬5000泰銖，由於兩人坦承不諱，法官將刑期減為723年，罰款則減為180萬7500泰銖。

根據外媒報導，即使兩人被判處723年，但依照泰國《刑法》規定，被告實際上最多只會執行20年刑期，而泰國因為詐欺被判處超長刑期的例子，其實並不罕見。

(中時電子報)