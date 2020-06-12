威力彩頭獎已連35槓，台彩預估，下期銷售金額1.7億元，頭獎累積上看7.9億元；若1注獨得，為今年最高單注獎金。

今晚開獎的威力彩為109000047期，本期中獎號碼依大小排序分別為06、17、22、26、27、38，第二區為04。

對於威力彩選號，台彩總經理蔡國基日前透露，新北土城區有名年約60多歲、傳產業老闆，今年1月用家人生日以及姓名學的「姓名格數」，花3500元自選幸運號碼包牌，竟真的算出中獎號碼、抱得威力彩3.4億元頭獎。

(中時 )