威力彩頭獎槓龜 上看7.9億元 00:102020/06/12 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 除威力彩高額頭獎7.9億元外，端午節加碼也陸續展開，這次加碼總獎金高達7億元。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎已連35槓，台彩預估，下期銷售金額1.7億元，頭獎累積上看7.9億元；若1注獨得，為今年最高單注獎金。 今晚開獎的威力彩為109000047期，本期中獎號碼依大小排序分別為06、17、22、26、27、38，第二區為04。 對於威力彩選號，台彩總經理蔡國基日前透露，新北土城區有名年約60多歲、傳產業老闆，今年1月用家人生日以及姓名學的「姓名格數」，花3500元自選幸運號碼包牌，竟真的算出中獎號碼、抱得威力彩3.4億元頭獎。 (中時 ) #威力 #頭獎 #號碼 #中獎 #今年 也許您會感興趣 生活熱門新聞 變頻冷氣怎麼開最省電？內行人曝這動作是關鍵 - 生活 抓到了！613凱道遊行召集人一句話 韓粉：露餡啦 - 生活 冷氣24小時沒關！她忍痛一動作 電費從1萬3變2千 - 生活 傳藍將找這不分區黑馬補選高雄 杜紫宸一聽驚呼：萬萬不可 - 生活 冷氣開幾度才省電？行家曝關鍵溫度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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