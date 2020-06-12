隨著疫情趨緩解封後，大甲媽旋即宣布將於6月11日重啟遶境，為這片土地上的國民祈求平安，泰山油品花車當然也全力趕工，在三天內趕上遶境時程，以《泰山均衡369健康調合油》、《泰山芥花油》為泰山油品代表，為後防疫時代的平安「加油」。

後疫情時代，防疫觀念與「自煮健康」的觀念也要持續關注，根據市調機構的資料顯示，即使在疫情趨緩的現在，民眾在家料理的比例仍在逐漸增加，綜觀整體防疫期間的整體家用油市場，唯有玄米油及葡萄仔油才有雙位數的成長表現，因此泰山看準市場對好油需求，在疫情期間特別推出平價優質好油《泰山玄米油》，讓在乎家人健康的大廚有新的選擇。

泰山指出，此次推出的泰山玄米油，以600ml及1.5L兩個規格打進純油市場，同時兼顧用油量較少的小家庭與天天開伙的大家族，上市至今得到消費者的正面肯定，發煙點220度C，不易起油煙，不僅油質清爽又帶有些微米香，煎煮炒炸各種料理方式皆宜的特性非常適合以米食為主的中式飲食文化。

(中時 )