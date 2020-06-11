高雄市長補選在即，國民黨正苦覓選將，黨內卻傳出「藍白合作」，甚至主張不見得要支持國民黨人選。近日為苦覓選將而頭殼抱著燒的國民黨祕書長李乾龍指出，國民黨一定會推出候選人，絕不會缺席。

李乾龍也怒斥主張「藍白合作」去支持民眾黨人選，或與他黨合作去支持他黨的人選，是自我矮化、失敗主義，提此主張的人，會是黨的罪人。

知情人士指出，國民黨主席江啟臣與李乾龍在7日到高雄與韓國瑜碰面，當時3人就談到如何布局市長補選。在韓主動開口詢問下，李探詢韓願不願意提出罷免無效或罷免通過無效之訴，讓黨中央有時間尋覓適合的選將，甚至安排外地大咖例如朱立倫，到高雄全力一搏，至少必須穩住國民黨在高雄的基本盤，不能一舉潰散。若找不到大咖遷戶籍，就必須從高雄當地找選將，可找較年輕的民代，甚至新人，肩負在地深耕札根的重任。

由於韓一旦提訴訟，雖可為黨爭取時間，或為匆促之間難覓選將的問題「解套」，不過韓勢必得揹負不尊重民意的罵名，等於必須再為黨「犧牲」，韓當下並未拒絕，3人也談好等本周五（12日）由韓作出最後決定，屆時黨中央要布局選戰更有條理及方向。

不過8日有媒體報導，「韓陣營若決定啟動罷免無效法律戰，爭取拖延補選時間，江啟臣不排除入籍高雄親征，朱立倫、前總統馬英九及前台東縣長黃健庭都在內部會議被提及。」

儘管國民黨、江啟臣8日下午馬上發聲明，澄清「江啟臣參選並不在可行選項方案」，但該訊息已引起韓營不快。據悉，當天下午韓營核心人士就當面向黨內高層擺臉色表達不快，認為黨中央不應放消息，似要硬逼韓「犧牲」；連日南北奔波的黨內高層也覺得委屈，認為被韓營誤解。

不料隔天媒體又大幅報導朱立倫願意投入補選「共同承擔」，更令韓營人士不滿，認為韓國瑜已受夠了，不應再要韓繼續承擔壓力；當天下午2時韓營即「提前」通知黨中央，韓決定不提訴訟、不推薦補選人選，並告知稍後就會對外公布不提訴訟。

巧的是，9日中午朱立倫與前副主席郝龍斌等多人吃飯，眾人還在問朱是否真要投入高雄市長補選，朱當時未置可否，只說全黨都該一起共度難關。到當天下午3時李乾龍與朱立倫見面時，李才告知朱「韓已決定不提訴訟，要遷戶籍也來不及」，辦公室已開始備案可能投入補選的朱立倫，顯得非常訝異。

知情人士指出，黨中央認為因媒體一再放風聲，引起韓營誤會黨中央想霸王硬上弓，逼迫韓「為黨犧牲」提出訴訟，卻導致韓提前攤牌決定不提訴訟。但此舉卻使得原本就沒有太多時間、空間可尋覓選將的國民黨，更措手不及，無法再寄望大咖遷戶籍參戰，有綠媒甚至惡意解讀韓要「卡朱」，不讓朱有機會參與補選。

另位另知情人士指出，朱立倫的確願意承擔責任，也不怕遷戶籍到高雄參選，辦公室也已有所準備；不過朱立倫也並非「非得」投入高雄市長補選不可，所以態度始終保持不迴避、不爭取。其實朱目前既定的計劃，是投入明年黨主席選舉；日前高雄市副市長李四川去看朱立倫，朱一開口就邀李回到朱陣營幫忙競選黨主席，不過李馬上拒絕，表示不願再過問政治，要好好陪家人。

據悉，目前國民黨中央仍為市長補選「頭殼抱著燒」，已列出一串參考名單，包括無黨籍人士，希望下周三之前能定案，但被相中的相關人士，至今無一點頭，反倒有人自動請纓，但黨中央認為並不適宜，因此覓將尚無具體進度。

至於韓國瑜失去高雄市長身分後，依黨章無法再擔任指定中常委，韓也表明不接受任何職務或組織。對此，國民黨祕書長李乾龍表示，此事不急著處理，相信黨主席有充分智慧可妥善處理。

據悉，韓市府新民辦公室主任林麗蟬、新聞局長鄭照新，前者是江啟臣過去立院同事，後者是江多年的幕僚，兩人都將被延攬回國民黨任職。

(中時 )