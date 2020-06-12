大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動起駕典禮

大甲鎮瀾宮遶境之旅延後近3個月後重啟，終於在11日深夜11時起駕，廟方為避免搶摸鑾轎及人潮推擠要求信徒跪地，大家雙手合一虔誠恭送媽祖，鑾轎約2分鐘神速走出廟埕，由總統府祕書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標扶鑾轎。受疫情及倉促起駕影響，今年人潮不復以往盛況，估計減少2至3成約3萬人參與。

鎮瀾宮11日下午2時舉行祈安大典，依序恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽3尊等眾神出神龕；5時由顏清標主持上轎典禮，包括立法院副院長蔡其昌、國民黨黨主席江啟臣等均出席。

顏清標抱病表示，身體健康很重要，但媽祖出巡是很莊嚴的事，怎麼可以不來，防疫期間祈求媽祖顯赫神威去除疫情，全世界一天比一天好，也呼籲參加信徒要戴口罩，最重要的是大家都平安。

由於受疫情及倉促起駕影響，彰化市南瑤宮等廟宇僅恭迎大甲媽駐駕，不提供香客住宿，許多信眾臨時找不到地方過夜，不再走全程，還有人乾脆向媽祖告假。大甲警分局則動員600名警力，管制區外交通順暢，每年動輒10幾萬人潮的起駕夜，今年預估僅剩2至3成。

鎮瀾宮今年遶境採實名制、宣導不鑽轎腳、不摸鑾轎，並鼓勵「網路遶境」；點心站取消大鍋菜，僅供盒裝飲食；聚集美食攤位的蔣公路攤商坦言，人潮差很多，希望下班後「越晚人越多」！

為做好防疫措施，10時過後廟裡只出不進，11時零分一到，蘇嘉全、盧秀燕、顏清標共同扶鑾轎，廟方為避免搶摸神轎及人潮推擠，要求內外所有信徒雙手合十跪送媽祖。

起馬炮也改在起駕前先點燃，炮竹團先出發到大甲溪橋頭等待，拉長遶境隊伍，由於廟方改變遶境流程及作法，神轎以2分鐘順利走出廟埕，在百萬煙火燦空下，大批虔誠信徒開心恭送大甲媽祖出城。

大甲媽遶境行程今年仍維持9天8夜，11日晚上11時起駕，12日駐駕彰化市南瑤宮，13日西螺鎮福興宮，14、15日新港鄉奉天宮，16日西螺鎮福興宮，17日北斗鎮奠安宮，18日彰化市天后宮，19日駐駕清水區朝興宮，20日晚間回駕鎮瀾宮。

(中時 )