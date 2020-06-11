高雄市長韓國瑜遭高票罷免、議長許崑源墜樓身亡，消息一出震驚各界，民主監督聯盟總召、中間選民黨主席黃正忠發起號召613上凱道，追悼許崑源，韓國瑜派人勸阻，黃正忠嗆「如果今天你韓國瑜沒擔當、沒GUTS，你就不要講話了。」資深媒體人趙少康霸氣喊，也要有10萬人出席才辦。

趙少康在政論節目《少康戰情室》中表示，基本上，韓國瑜連罷韓的時候都沒有辦大型活動，現在被罷掉了，辦什麼活動呢？辦活動會有多少人來，不是不能辦活動，是有多少人來，如果能夠搞到10萬人以上，就辦吧。民主監督聯盟總召現在目標2000人，2000人要辦什麼？

趙少康指出，民主監督聯盟呼籲韓國瑜，勇敢站出來，613要如期上凱道，也很好，因為這是他的權利。他既然已經申請到路權，就上凱道，但不能勉強韓國瑜一定要來。韓要不要來，是他的自由。哪有說韓國瑜不來就沒有GUTS，他有他自己的考慮。國民黨也真的很尷尬，不知道怎麼辦，所以國民黨就說，尊重，你要辦就辦。

民主監督聯盟總召黃正忠指出，這次號召上凱道，原本他預估2000多位，經過韓國瑜、杏仁哥勸大家不要來，可能會縮減一些，但他認為召開記者會後，一定會有更多人站出來。

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(中時電子報)