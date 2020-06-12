根據統計，新北、桃園是近年北台灣移居熱區，其中，桃園以中路特區、經國重劃區為主，因房價親人、交通便捷、環境良好等原因，光是去年(2019)就有快20萬人移居當地。在大桃園地區深耕已久的昭揚建築看好中路特區潛力，在當地已累積多個案子，「昭揚無限」、「昭揚君硯」皆創下完銷好成績，「昭揚大郡」更是此區唯一針對換屋族群的建案，區內的13塊基地都以一層雙戶為主，只為了給予住戶良好的生活環境！

選地眼光精準 堅持一層兩戶給予高品質生活

昭揚建築看準桃園的未來發展，分別進駐桃園藝文特區及中路特區，位在藝文特區與李天鐸大師合作的「昭揚大器」、「昭揚乾坤」、「昭揚縱橫」等案就吸引大量買家，除了有大師的加持之外，建築本身的貼心設計也深得買家的心。

昭揚建築專案錢緯翰表示，昭揚建築盡可能都會規劃一層兩戶，這樣的設計除了採光好之外，住戶之間的距離比較不擁擠，雖然成本較高，但公司對於正確的事很堅持，也很「捨得」給予住戶良好的生活環境。

昭揚建築業主-錢緯翰/中時電子報攝

除了藝文特區之外，中路特區也是「昭揚建築」看好的地段，主要原因是環境清幽又單純，周圍擁有風禾、水秀、向陽等3大公園，綠地面積超過萬坪；學區則有文山國小、康萊爾雙語中小學、中興國中、文中預定地等，也鄰近司法園區、桃園市政府等地；交通近南桃園交流道及國道二號，無論是環境、綠地、交通都很便捷，甚至被譽為下一個中正藝文特區，發展潛力不容小覷，不管是自住或投資都有適合。

現推案「昭揚大郡」針對換屋族 室內外規劃超貼心

不過，中路特區現階段以中、小坪數的首購產品居多，換屋產品比較稀少，昭揚建築特別顧慮到換屋族需求，推出針對換屋族群的指標案「昭揚大郡」。全案基地規模超過千坪，採50-60坪的純雙併規劃，60坪更有雙主臥及3衛浴的空間機能。社區公設規劃也很完善，包括bar台、交誼廳、閱讀區、宴會廳、多功能室、練琴房、健身房、瑜珈室、游泳池。

錢緯翰表示，考慮到換屋族群的孩子已經長大，需要隱私及獨立空間，因此特別規劃60坪大格局，擁有雙主臥、獨立衛生設備及配有很多窗戶，採光佳、空氣流通；每層樓的梯間都有做區隔，戶戶彼此隔開，如此可以減少噪音干擾；而每戶的大門外皆有配置傳統逃生梯，另一個逃生梯則配置在後陽台，也就是一內一外都有逃生梯，雙動線逃生安全又安心。

位在中路特區的「昭揚大郡」因著環境、交通等優勢，擁有超高增值潛力/中時電子報攝

房產投資未受疫情影響 「昭揚大郡」增值力極高

錢緯翰指出，近期疫情肆虐全球，股市與經濟受到重創，唯獨房價未受影響，更突顯保值性房產的價值。中路特區因具有穩定成長的增值潛力，周圍被學區、公園、行政中心環繞，優秀的環境及交通條件也都是房子保值的優勢，而「昭揚大郡」擁有少見的1156坪大基地，以及稀有的產品定位與桃園知名建商的品牌力加持，無論自住還是投資，現在都是最佳入主時機！

1156坪基地四面臨路｜雙併50-60坪｜格柵美學大4房

12大精品公設｜柱中柱工法｜中空樓板｜Low-e玻璃

☆接待會館：［昭揚中路建築館〕正光路．慈文路口

☆禮賓專線：03-302-9388

(中時電子報)